В Одесі суд не задовольнив позов "Батьківщини", що оскаржила результати голосування - КВУ

01:54, 01 листопада 2015
Політика
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В Одесі суд відмовив у задоволенні позову «Батьківщини», що оскаржила результати голосування. 

Суд не задовольнив позов

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній організації «Комітет виборців України», Одеський окружний адміністративний суд визнав необґрунтованими вимоги представників міської організації партії ВО «Батьківщина» визнати протокол про встановлення результатів голосування в Приморському районі недійсними.

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Позивач посилався на порушення при прийманні виборчої документації від дільничних виборчих комісій. Зокрема, в суді заявили, що цілісність і комплектність мішків із виборчою документацією не перевіряли у половини дільничних комісій.

«Позов відхилений у повному обсязі», - зазначили у КВУ.

Як повідомляв УНІАН, Одеська міська виборча комісія ввечері 27 жовтня зареєструвала Геннадія Труханова мером Одеси. Так, згідно з результатами 100% підрахованих протоколів, у голосуванні на виборах мера Одеси взяли участь 264 тис. 76 осіб.За Труханова проголосували 138 тис. 865 виборців, що становить 52,58%, за Олександра Боровика - 66 тис. 482 чоловік (25,18%), за Едуарда Гурвіца - 22 тис. 475 чоловік (8,51%), за Сергія Ківалова - 14 тис. 865 (5,62), за Світлану Фабрикант - 8 тис. 174 (3,1%). Глава Одеської ОДА Саакашвілі 27 жовтня заявив, що на виборах міського голови Одеси допустили масову фальсифікацію на користь чинного мера Труханова.

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