В УКРОПі мають намір сповістити про політичне переслідування міжнародні органи – нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат "Українського об’єднання патріотів – УКРОП" Віталій Купрій у зв’язку з обшуками, а також затриманням лідера УКРОПу Геннадія Корбана.

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"Я працюю зараз над тим, щоб у всі компетентні міжнародні органи були направленні заяви про політичне переслідування партії "УКРОП". З іншого боку, очевидно, що настав час діяти і більш рішуче!"– заявив Купрій.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана та Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не пред'явили будь-яких документів та не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.