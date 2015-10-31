Корбан розповів подробиці свого затримання

Слова Геннадія Корбана на своїй сторінці в Facebook цитує прес-центр УКРОПу.

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"Зараз я перебуваю в Києві, на допиті в будівлі Генеральної прокуратури. Мені пред'явлені підозри у скоєнні трьох злочинів: по-перше, розкрадання коштів з Фонду оборони країни, який я сам і створив у Дніпропетровську, і був його основним донором. По-друге, викрадення голови Державного земельного агентства Сергія Рудика. По-третє, викрадення секретаря Дніпропетровської міської ради Олександра Величка", - повідомив Геннадій Корбан.

За його словами, попри заяви на брифінгу представників Генпрокуратури, ніяких підозр у розкраданні державних коштів пред'явлено не було.

"Незважаючи на те, що я перебуваю в будівлі ГПУ на Різницькій, а мені інкримінують діяння, вчинені в Дніпропетровській області, слідство проти мене веде... прокуратура Чернігівської області. У самій ГПУ ніхто не зважився забруднити себе таким очевидно замовною справою", - вважає політик.

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Він також додав, що затриманий з масою процесуальних порушень: "Мені буде не складно довести свою невинність у суді - я нікого не викрадав".

"Слова представника ГПУ, що на кошти Фонду оборони країни закуповувалися коштовності і машини - чиста правда. Нашими коштовностями були тепловізори і приціли, снайперські гвинтівки і десятки карабінів, радіостанції та далекоміри - в промислових кількостях. Інших коштовностей я не купував, це буде нескладно перевірити. Я з гордістю покажу звітність Фонду - шкода, ми далеко не всі витрати встигали зафіксувати під час війни. Через Фонд пройшли куди більші суми, ніж заявляє ГПУ, там були багато мільйонів доларів. Я дійсно купував через Фонд і просто "кешем" сотні машин, вантажних і легкових і навіть значну кількість бронетехніки - але мені жодного разу не довелося на них поїздити..." - підсумував він.