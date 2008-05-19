Кріль думає, що Портнову вже пора ”колотися”

Народний депутат України (фракція НУ-НС) голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ переконаний, що через поспішні дії уряду Одеський припортовий завод може бути приватизований за безцінь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єдиного Центру.

І.КРІЛЬ вважає, що на питання вигідності чи невигідності продажу ОПЗ для країни вже відповіли самі інвестори.

«На шляху до приватизації заводу загубилося 9 покупців – із 12 заяв, поданих до АМК, залишилось лише 3», – зазначив він

На його думку, це свідчить про те, що про «чесну приватизацію» та «чесну ціну за державне майно», які декларує прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, вже не йдеться.

«Великі інвестори відмовляються брати участь у приватизації, зважаючи на сумнівні обставини проведення даного конкурсу. Характерним є той факт, що участь у конкурсі не бере жодна міжнародна компанія. Серед можливих покупців ОПЗ – компанії українських бізнесменів ФІРТАША і КОЛОМОЙСЬКОГО та російський «Єврохім», - наголосив він.

Депутат переконаний, що в результаті проведення конкурсу за таких умов, ОПЗ може бути проданий за значно меншу ціну, ніж при більшій кількості претендентів.

«Це загрожує не лише економічними втратами для України, але й кримінальною відповідальністю для призначеного Кабміном в.о. голови Фонду держмайна Андрія ПОРТНОВА», – зауважив І.КРІЛЬ.

На його переконання, «А.ПОРТНОВУ пора вже вийти з ролі голови ФДМ, завершити фарс під назвою «продати Одеський припортовий» та признатися, хто насправді є режисером цієї приватизаційної вистави».