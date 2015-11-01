Журналіст знайшов слід Адміністрації президента в арешті Корбана (документ)

Таку версію висунув журналіст Владислав Сидоренко на своїй сторінці в Facebook.

Він з'ясував, що рішення про обшуки в офісах "Кропу" і арешт Корбана брав Новозаводський суд у Чернігові. Саме цей суд виніс влітку 2015 року рішення про обшук в кабінеті голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка, який відмовився виносити рішення на користь Петра Порошенка у справу про акції "Укргазвидобування".

Слідчою групою у справі київського судді заступник генпрокурора Юрій Столярчук ставить чернігівського прокурора Є. Кожедуба.

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"(Рішення про обшуки у Чернушенка прийняті чернігівським судом – УНІАН) наштовхує на думку, що Новозаводський районний суд Чернігова якимось чином лояльний. По-цьому, призначаємо керувати групою слідчих, чисто формально, місцевого Кожедуба. Щоб підпадало під чернігівську юрисдикцію. І передаємо Новозаводському", - зазначає Сидоренко.

Саме цей чернігівський прокурор Кожедуб просив проводити слідчі дії у справі Корбана і звернувся в Новозаводський суд, який ухвалив відповідну постанову.