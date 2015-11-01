В "УКРОПі" заявили, що обшуки у активістів партії за участі адвокатів та понятих нічого не дали (документ)

Під час обшуків за участі адвокатів і понятих у активістів партії УКРОП нічого компроментуючого знайдено не було, повідомив член політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Денис Борисенко.

«За нашою інформацією нічого такого, що могло б мати негативний резонанс, не знайдено», – сказав Денис Борисенко на прес-конференції в неділю.

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Він також пообіцяв, що інформацію про обшуки, де були адвокати та поняті, партія оприлюднить на своєму сайті. «Там все гаразд, є протоколи обшуків, які ми оприлюднимо на нашому сайті. Ми зробимо все, щоб ця справа була відкритою, тому всі спроби влади розповісти, що щось знайдено не те, – це спроби дискредитації нас і особисто Генадія Корбана», – заявив Борисенко.

Разом з тим, керівник юридичного департаменту УКРОПу Віталій Грень наголосив, що спочатку обшуки відбувались з порушенням процедури, а тому їхні ініціатори могли вільно підкинути компроментуючі речі або навіть банально викрасти матеріальні цінності, і наразі юристи з`ясовують всі обставини.

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«Коли слідчий процес починається з порушення прав громадянина, то ми розуміємо, що можуть бути підкинуті речі, можуть бути знайдені якісь кошти, яких не було в цьому приміщенні, якісь речі могло бути і вкрадено», – сказав Віталій Грень. Обшуки в Кобрана та інших членів партії, на переконання головного юриста УКРОПу, покликані лише дискредитувати обшукуваних та відволікти від чогось увагу.

«Ми також знаємо, що відбувся обшук у пана Хазана, голови правління «Фонду оборони країни». У протоколі обшуку сказано, що предметів, які шукали, знайдено не було. То навіщо цей цирк?» – додав Грень.