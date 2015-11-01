Прем'єр закликав позбавити ГПУ функцій слідства та запропонував створити незалежне бюро розслідувань

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав позбавити Генеральну прокуратуру функцій слідства і створити нове незалежне Державне бюро розслідувань. Про це він заявив в ефірі «10 хвилин з прем'єр-міністром».

«Нам необхідно позбавити Генеральну прокуратуру функцій слідства і створити нове незалежне Державне бюро розслідувань», - сказав глава уряду.

Читайте такожГенпрокуратура вимагатиме арешту Корбана

Окрім того, він додав, що наступного тижня парламент має ухвалити низку інших важливих законів, у тому числі з питань бюджету, податкової реформи та впровадження безвізового режиму для громадян України з метою поїздок до Європейського Союзу.