Прем'єр закликав позбавити ГПУ функцій слідства та запропонував створити незалежне бюро розслідувань
21:24, 01 листопада 2015Політика
1101 0
Він додав, що наступного тижня парламент має ухвалити низку інших важливих законів, у тому числі з питань бюджету, податкової реформи та впровадження безвізового режиму для громадян України з метою поїздок до ЄС.
Яценюк запропонував позбавити Генпрокуратуру функції слідства / Фото УНІАН
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав позбавити Генеральну прокуратуру функцій слідства і створити нове незалежне Державне бюро розслідувань. Про це він заявив в ефірі «10 хвилин з прем'єр-міністром».
«Нам необхідно позбавити Генеральну прокуратуру функцій слідства і створити нове незалежне Державне бюро розслідувань», - сказав глава уряду.
Читайте такожГенпрокуратура вимагатиме арешту Корбана
Окрім того, він додав, що наступного тижня парламент має ухвалити низку інших важливих законів, у тому числі з питань бюджету, податкової реформи та впровадження безвізового режиму для громадян України з метою поїздок до Європейського Союзу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter