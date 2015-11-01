Яценюк анонсував ухвалення "доленосних законів" вже на наступному тижні

Наступного тижня парламент має ухвалити доленосні для країни закони. Для цього необхідна політична єдність і відповідальність.

Про це сказав у «10-ти хвилинах» прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави уряду, він нагадав, що на порядку денному парламенту, який почне роботу наступного тижня, «стоять доленосні закони для української держави».

«Нам треба прийняти бюджет на наступний рік. І позиція уряду така: бюджет повинен прийматися одночасно з податковою реформою, а не навпаки», - зазначив Яценюк.

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Також прем’єр-міністр наголосив на необхідності завершити ухвалення законів щодо запровадження безвізового режиму для громадян України з метою поїздок до Європейського Союзу.

«Нам потрібно нарешті розпочати процес прозорої і чесної конкурентної приватизації в країні», - зазначив він.

Окрім того, за словами Яценюка, необхідно ухвалити нову радикальну судову реформу в Україні, позбавити Генеральну прокуратуру функцій слідства і створити нове незалежне Державне бюро розслідувань.

«Таких пріоритетних завдань у нашої держави є надто багато. І від наших спільних дій залежить наш подальший успіх. Чим сильніші ми, чим більш ми об'єднані і впевнені в правильності наших кроків, тим кращий результат буде для країни і для кожного українця», - наголосив Яценюк.