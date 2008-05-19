БЮТ просить НУ-НС визначити дату і час зборів коаліції

Фракція Блоку Юлії Тимошенко наполягає на проведенні зборів Демократичної коаліції та Ради коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

БЮТ просить своїх колег - фракцію «Наша Україна - Народна самооборона» - назвати дату та час проведення зборів.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ у Верховній Раді України закликала провести сьогодні, 19 травня, о 15.00 загальні збори Коаліції демократичних сил за участю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на необхідності "визначитися з подальшими кроками в спільній діяльності: як зробити так, щоб демократична коаліція була сильною, як зробити так, щоб у Верховній Раді приймалися ті законопроекти і рішення, які було обіцяно приймати під час виборів».