Невідомі влаштували вибух у дворі Лисичанської міськради

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління МВС в Луганській області, 1 листопада до Лисичанського міського відділу міліції надійшло повідомлення чергового виконавчого комітету Лисичанської міської ради про те, що під час обходу адміністративної будівлі міськвиконкому по вулиці Комсомольській він виявив розбитими 6 вікон і у дворі з тильного боку будівлі невелику воронку на асфальті.

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За підсумками виїзду правоохоронців на місце події було встановлено, що невідомі, ймовірно через паркан, кинули у двір міськвиконкому невстановлений вибуховий пристрій, який вибухнув.

Жертв та постраждалих немає. З місця події вилучені: тканинна стрічка зі слідами горіння, залишки асфальту зі слідами горіння, залишки невстановленої речовини. Проводиться перевірка.

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