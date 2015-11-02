Ляшко втік від слідчих ГПУ, щоб не отримати повістку на допит

Про це Ляшко написав на своїй сторінці в Facebook .

"На засіданні погоджувальної ради прийшов слідчий Генпрокуратури і з дозволу Гройсмана намагався вручити повістки на допит низці депутатів, в тому числі і мені", - повідомив він.

Політик підкреслив, що такі дії правоохоронних органів є неприпустимими, а тому йому довелося покинути засідання. "На знак протесту проти свавільних дій влади представники фракцій Радикальної партії, "Самопомочі" і "Батьківщини" покинули засідання погоджувальної ради", - додав Ляшко.

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Як повідомляв УНІАН, на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради слідчі мали намір вручити повістки для проведення слідчих дій народним депутатам фракції "Опозиційний блок" Вадиму Новинському, Олександру Вілкулу та Наталії Королевській.