В "УКРОПі" пояснили необхідність госпіталізації Корбана

Лідерові партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» Геннадію Корбану необхідна госпіталізація для того, щоб було проведено його повне обстеження та надані фахові рекомендації лікарів.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив керівник юридичного відділу партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» Віталій Гринь.

Читайте такожСлідчі ГПУ заявляють, що лікарі не підтвердили інформацію щодо інфаркту Корбана

«На підставі даних, які у нас є, консультуючись з лікарями, ми розуміємо, що зараз необхідна певна госпіталізація для його обстеження. Ми не лікарі, але має бути фахова рекомендація. Зараз ми розуміємо, що є певні симптоми, але необхідна госпіталізація. Я думаю, що найближчим часом ми будемо вимагати цього», - сказав він.

Водночас, член політради партії Денис Борисенко повідомив, що у політсилі разом із народними депутатами та медиками ініціюють зустріч з Геннадієм Корбаном для того, щоб «подивитись в якому стані він перебуває і чи можна з ним виконувати ті дії, які намагаються здійснювати правоохоронні органи».

Читайте такожГенпрокуратура вимагатиме арешту Корбана

Як повідомляв УНІАН, вранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки «укропівців». Обшуки відбулись у будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало погано.

Згодом стало відомо, що Корбан перебуває у слідчому ізоляторі СБУ.