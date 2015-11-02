Королевська запевняє, що нікуди не тікала та про повістку нічого не знає

Народний депутат України Наталія Королевська перебуває у Києві у своїй депутатській приймальні та нічого про повістку не знає.

Про це вона повідомила у коментарі "Українській правді".

"Я зараз перебуваю у Києві у своїй депутатській приймальні. Про повістку нічого не знаю. Я готова до співробітництва", - сказала Королевська. Вона уточнила, що двічі отримувала повістки на допит, зокрема у справі щодо фінансування бойовиків на Донбасі, і двічі з’являлася до слідчого. Востаннє, як зазначила Королевська, це було взимку цього року.

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"Я ходила на допити до слідчого, і жодних питань більше не виникало", - зазначила вона.

У вівторок вона має намір прийти на засідання Верховної Ради.

Як відомо, у понеділок слідчі ГПУ і МВС на погоджувальній раді парламенту хотіли вручити повістку депутату від "Опозиційного блоку" Вадиму Новінському. Як повідомив нардеп Юрій Луценко, повістки принесли також Наталії Королевській та Олександру Вілкулу.

У січні повідомлялося, що ГПУ відкрила справу за фінансування бойовиків на Донбасі, на причетність перевіряють Королевську.