Королевська запевняє, що нікуди не тікала та про повістку нічого не знає
У вівторок вона має намір прийти на засідання Верховної Ради.
Народний депутат України Наталія Королевська перебуває у Києві у своїй депутатській приймальні та нічого про повістку не знає.
Про це вона повідомила у коментарі "Українській правді".
"Я зараз перебуваю у Києві у своїй депутатській приймальні. Про повістку нічого не знаю. Я готова до співробітництва", - сказала Королевська. Вона уточнила, що двічі отримувала повістки на допит, зокрема у справі щодо фінансування бойовиків на Донбасі, і двічі з’являлася до слідчого. Востаннє, як зазначила Королевська, це було взимку цього року.
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"Я ходила на допити до слідчого, і жодних питань більше не виникало", - зазначила вона.
У вівторок вона має намір прийти на засідання Верховної Ради.
Як відомо, у понеділок слідчі ГПУ і МВС на погоджувальній раді парламенту хотіли вручити повістку депутату від "Опозиційного блоку" Вадиму Новінському. Як повідомив нардеп Юрій Луценко, повістки принесли також Наталії Королевській та Олександру Вілкулу.
У січні повідомлялося, що ГПУ відкрила справу за фінансування бойовиків на Донбасі, на причетність перевіряють Королевську.