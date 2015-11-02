Шокін знову обіцяє притягти до відповідальності організаторів убивства Гонгадзе

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

"Пукач зараз вигадує якусь нісенітницю, щоб уникнути реального покарання... Зараз проводяться дуже складні експертизи, дуже складні. Вони вже закінчуються, і організатори (вбивства) будуть притягнуті", - сказав Шокін.

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На питання, скільки організаторів, він відповів: "Не один".

Як повідомлялося, вбивство Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича - і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

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Ще один обвинувачений – Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 року він був затриманий.

29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва виніс вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі. У свою чергу адвокат засудженого Пукача вимагає від Апеляційного суду Києва скасувати вирок його підзахисному і направити справу на нове розслідування.