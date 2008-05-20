Міліція затримала підозрюваного у вбивстві агітатора за Катеринчука

Столична міліція затримала чоловіка, який підозрюється у вбивстві агітатора від Блоку Миколи Катеринчука.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Києві, затриманого досставили у Печерський райвідділ міліції.

Він зізнався у скоєнні злочину і дав свідчення щодо обставин, які спонукали його до протиправних дій, відзначили в ЦГЗ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 травня, близько 19.00 у Києві, біля станції метро “Арсенальна”, було вбито агітатора від Блоку Миколи Катеринчука.

За інформацією міліції, невідомий, якому на вигляд 35-40 років, вдарив ножем 19-річного хлопця, жителя Миколаївської області, який був одягнутий у футболку з назвою Блоку Катеринчука.

Потерпілий помер від отриманого поранення по дорозі до лікарні.