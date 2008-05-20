Рада зібралася нагодувати Україну не сертифікованою рибою?

12:07, 20 травня 2008
Політика
1555 0

Ідею підтримали 226 нардепів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 226 народних депутатів із 446, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає узгодження українського законодавства із положеннями ЄС та СОТ. Зокрема, передбачається вилучити з чинного закону поняття «сертифікати відповідності чи свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифікату для імпортованої продукції» та «сертифікати відповідності чи свідоцтво про визнання іноземних сертифікатів».

Крім того, законопроектом передбачається вилучити поняття «партія харчової продукції».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter