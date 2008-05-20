Рада зібралася нагодувати Україну не сертифікованою рибою?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 226 народних депутатів із 446, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає узгодження українського законодавства із положеннями ЄС та СОТ. Зокрема, передбачається вилучити з чинного закону поняття «сертифікати відповідності чи свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифікату для імпортованої продукції» та «сертифікати відповідності чи свідоцтво про визнання іноземних сертифікатів».

Крім того, законопроектом передбачається вилучити поняття «партія харчової продукції».