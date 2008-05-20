Довгий вважає, що БЮТ має механізми для зриву виборів

Секретар Київради, член Блоку Леоніда Черновецького Олесь ДОВГИЙ допускає теоретичну можливість зриву виборів Блоком Юлії Тимошенко, у якого є для цього всі необхідні механізми.

Про це він заявив в інтерв`ю «Комсомольськой правде в Украине».

«Теоретично - це можливо. По-перше, наші опоненти шоковані тим, що так і не одержали необхідної їм підтримки киян. По-друге, у суперників Блоку Леоніда Черновецького є механізм зриву виборів - це можливість впливати на роботу дільничних виборчих комісій через голів і секретарів ДВК», - відзначив він.

Разом з тим О.ДОВГИЙ висловив сумнів щодо ймовірності зриву виборів на практиці: «Переконаний, що Київ і вся країна нікому не дозволить зірвати вибори в столиці. Звичайно, наші опоненти можуть спробувати вкрасти у нас перемогу за допомогою фальсифікацій. Тому ми закликали сьогодні правоохоронні органи підсилити контроль за голосуванням, щоб вибори пройшли чесно».

Він повідомив, що звернеться з листом до голови Верховного Суду Василя ОНОПЕНКА із закликом не допустити втягування судової гілки влади в сценарій зриву київських виборів. «Крім того, у найближчий час ми виставимо постійно діючі пікети біля будинку Верховного суду, а також інших судових інстанцій у Києві. Пікети будуть нагадувати суддям про необхідність виконання законів, а не маніпулювання ними», - сказав О.ДОВГИЙ.