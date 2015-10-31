Партія "УКРОП": Тиск з боку влади видбувається через наш успіх на виборах, якого ніхто не очікував

Про це сказав на прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНІАН.

Член політради партії зазначив, що обшуки у партійних офісах і в активістів із боку правоохоронців відбуваються із повним порушенням чинного законодавства.

"Ми знали і припускали, що таке можливо, бо це не вперше. Проблеми почалися ще влітку, навіть при реєстрації партії" УКРОП (у Міністерстві юстиції) ", - заявив Борисенко.

Читайте такожУ Порошенка не бачать ніякої політики у репресіях проти Корбана, волонтерів та "УКРОПу"

Він зазначив, що Мін'юстом порушувалися всі законодавчі норми.

"Документи вдавалося із запізненням. Це впливало на нашу участь у цьому процесі", - додав член політради партії.

За словами Борисенка, ніхто не очікував, що партія отримає такі результати на місцевих виборах. За його даними, партія пройшла щонайменше до 15 обласних радах і сотні міських і районних рад.

"Тому я думаю, що те, що зараз відбувається, це є прямим тиском на нашу політичну партію через нашого політичного успіху на цих виборах", - заявив Борисенко.

Читайте такожДепутат "Батьківщини" вважає затримання Корбана "репресіями" з політичною мотивацією

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, керівників Фонду оборони країни Павла та Наталії Хазанів, а також у громадській приймальні народного депутата України, члена політради партії «УКРОП» Бориса Філатова.

За словами політика, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика та бізнесмена.