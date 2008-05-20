Студентам у Полтаві демонструватимуть документальний фільм про Петлюру

У Полтаві студентам демонструватимуть фільм про видатного українського політика і державного діяча часів Української Народної Республіки Симона Петлюру - «Він - з когорти вождів».

Як повідомили УНІАН у Полтавській обласній держадміністрації, фільм, створений журналістом ОДТРК "Лтава" Сергієм БЛАВАЦЬКИМ, буде представлений у п`яти полтавських вузах.

«30-хвилинна стрічка включає біографічні відомості про Головного отамана армії УНР, Голову Директорії УНР, нашого земляка Симона Петлюру і його родину. Думки щодо фігури Петлюри висловлюють полтавські і київські історики і науковці. Автор демонструє також місця Полтави, де проживав і вчився Петлюра. Епіграфом до фільму сталі слова члена Російської академії наук Корша: «Петлюра – безмірно вище за те, що про нього думають. Він з породи вождів, чоловік з того тіста, що колись в давнину почали закладати династії”, - сказав представник прес-служби ОДА.

За його словами, під час демонстрації фільму студентам розповідатимуть про історію України.

*** Симон Петлюра народився 1879 р. у Полтаві, навчався в Полтавській духовній семінарії.