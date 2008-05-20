Кучма про сильного президента, коаліцію і Україну без партій

Екс-Президент України Леонід КУЧМА наголошує на необхідності збереження «сильної посади» Президента і висловлюється проти змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

Л.КУЧМА наголосив, що на 100% переконаний у необхідності збереження “сильної посади” Президента. «Я переконаний, що можна по-різному судити останні кроки діючого Президента, але арбітр нації потрібен», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому він додав, що це необхідно, особливо в сьогоднішніх умовах, коли Україна все більше розділяється замість того, щоб об’єднуватися.

Він зауважив, що сьогодні політичні сили ведуть роботу не на об’єднання, а на роз’єднання країни. Також, за словами Л.КУЧМИ, у країни не може бути перспектив, якщо навіть у самій коаліції є протиріччя.

Ще одним аргументом за збереження посади Президента як арбітра нації Л.КУЧМА назвав те, що сьогодні в Україні фактично відсутні партії у класичному розумінні. За його словами, раніше він вважав, що є одна партія – Комуністична, але після її голосувань у парламенті за бюджет, за проголошення незаконних київських виборів він вважає, що і Комуністичної партії сьогодні немає в Україні.

«Треба мати посаду Президента – сильного, який зможе не грюкати дверима, а ухвалювати виважені рішення, які б мали підтримку якщо не у суспільстві, то хоча б серед політичних сил», - сказав Л.КУЧМА, підкресливши, що сьогодні необхідно шукати шляхи співпраці, консенсусу і порозуміння і відкидати те, що роз’єднує.

Говорячи про зміни до Конституції, Л.КУЧМА висловив переконання, що не слід ухвалювати новий текст Конституції, а необхідно виконувати той Основний Закон, який уже сьогодні діє.

Він зауважив, що немає жодної гарантії того, що політичні сили не спробують нівелювати положення Конституції за допомогою ухвалення ряду законів, як це відбувалось за часів спікерства Олександра МОРОЗА, а також коли був ухвалений новий закон про Кабінет міністрів (16 травня).