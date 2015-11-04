Столярчук відмовився коментувати свій вранішній візит до Печерського суду (відео)
Камера журналістів ТСН випадково зафільмувала, як заступник Генерального прокурора Юрій Столярчук вранці, за годину до відкриття установи, заходить до будівлі Печерського суду.
Є інформація, що саме Печерський суд сьогодні розгляне справу Геннадія Корбана, отже цей візит може мати доволі скандальні наслідки. Очільник Печерського райсуду Руслан Козлов вже був на робочому місці, коли у будівлі суду на початку 9-ї години зайшов Столярчук.
За 15 хвилин після нього у будівлю зайшов і прокурор Печерського району столиці Ігор Демідов. Чи спілкувалися усі ці троє - замгепрокурора, голова суду, та районний прокурор - достеменно невідомо. Столярчук перебував у будівлі 45 хвилин, а потім поспіхом покинув її. За ним, ще до початку роботи суду, вийшов і Демідов.
Читайте такожНове незаконне затримання Корбана суто політичне – адвокат КорбанаТСН вже відправила офіційний запит у Генпрокуратуру з проханням роз'яснити, з чим пов'язана така активність візитерів високого рангу у неробочий час суду, де ймовірно розглядатимуть гучну справу Геннадія Корбана, а також чи може таке спілкування вплинути на неупередженість і об'єктивність виконання професійних обов'язків суддів. Наразі чекаємо відповіді.
У те, що суд у цей час не працював і сторонніх туди не пускали журналісти ТСН переконалися, коли намагалися до 9-ї години зайти до будівлі. ТСН зателефонувала безпосередньо Юрію Столярчуку і намагалася взяти пояснення, але почувши запитання про цілі перебування у Печерському суді, замгенпрокурора кинув слухавку.