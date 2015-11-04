Столярчук відмовився коментувати свій вранішній візит до Печерського суду (відео)

Є інформація, що саме Печерський суд сьогодні розгляне справу Геннадія Корбана, отже цей візит може мати доволі скандальні наслідки. Очільник Печерського райсуду Руслан Козлов вже був на робочому місці, коли у будівлі суду на початку 9-ї години зайшов Столярчук.

За 15 хвилин після нього у будівлю зайшов і прокурор Печерського району столиці Ігор Демідов. Чи спілкувалися усі ці троє - замгепрокурора, голова суду, та районний прокурор - достеменно невідомо. Столярчук перебував у будівлі 45 хвилин, а потім поспіхом покинув її. За ним, ще до початку роботи суду, вийшов і Демідов.

Читайте такожНове незаконне затримання Корбана суто політичне – адвокат КорбанаТСН вже відправила офіційний запит у Генпрокуратуру з проханням роз'яснити, з чим пов'язана така активність візитерів високого рангу у неробочий час суду, де ймовірно розглядатимуть гучну справу Геннадія Корбана, а також чи може таке спілкування вплинути на неупередженість і об'єктивність виконання професійних обов'язків суддів. Наразі чекаємо відповіді.

У те, що суд у цей час не працював і сторонніх туди не пускали журналісти ТСН переконалися, коли намагалися до 9-ї години зайти до будівлі. ТСН зателефонувала безпосередньо Юрію Столярчуку і намагалася взяти пояснення, але почувши запитання про цілі перебування у Печерському суді, замгенпрокурора кинув слухавку.