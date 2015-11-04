Печерський суд планує обрати Корбану запобіжний захід, адвокатів у судовій залі немає

Як передає кореспондент УНІАН, депутат Андрій Денисенко заявив головуючій судді, що "адвокатів ніхто не повідомив про засідання".

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"Ви повинні були повідомити моїх захисників", - вимагає Корбан.

Він сказав, що позбавлений можливості спілкуватися з адвокатами також і під час перебування в слідчому ізоляторі.

Суддя оголосила перерву на 30 хвилин для з'ясування, де адвокати.

Корбан також заявив, що йому підозру сьогодні після другого затримання у Чернігові ніхто не вручав. Зараз він знаходиться в залі судових засідань у місці тримання затриманих за склом. Близько 20 співробітників міліції розмістилися у коридорі суду.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Ввечері адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

Сьогодні в Печерському райсуді Києва заплановані слухання за скаргою адвокатів Корбана на його незаконне утримання під вартою.