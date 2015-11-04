Печерський суд планує обрати Корбану запобіжний захід, адвокатів у судовій залі немає
Печерський районний суд Києва має намір розглянути обрання міри запобіжного заходу лідеру політичної партії "УКРОП" Геннадію Корбану, якого привезли до суду.
Як передає кореспондент УНІАН, депутат Андрій Денисенко заявив головуючій судді, що "адвокатів ніхто не повідомив про засідання".
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"Ви повинні були повідомити моїх захисників", - вимагає Корбан.
Він сказав, що позбавлений можливості спілкуватися з адвокатами також і під час перебування в слідчому ізоляторі.
Суддя оголосила перерву на 30 хвилин для з'ясування, де адвокати.
Корбан також заявив, що йому підозру сьогодні після другого затримання у Чернігові ніхто не вручав. Зараз він знаходиться в залі судових засідань у місці тримання затриманих за склом. Близько 20 співробітників міліції розмістилися у коридорі суду.
Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.
2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.
Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.
У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Ввечері адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.
Сьогодні в Печерському райсуді Києва заплановані слухання за скаргою адвокатів Корбана на його незаконне утримання під вартою.