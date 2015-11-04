До райвідділка забрали прокурора, який побився з Парасюком

Прокурора обвинувачення у справі Геннадя Корбана Олександра Голінченка, повезли до райвідділка міліції, повідомляє ТСН.ua.

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Саме Голінченка звинувачують у надсиланні SMS-повідомлення з вказанням негайно вручити підозру Корбану. Адже, якщо політик не отримує підозру у 24 години після затримання, його має бути звільнено. Фото з повідомленням зробили журналісти.

Одне з таких повідомлень продемонстрував народний депутат Борис Філатов.

Смотрите? Это же ад:((Милиция в прямом эфире уничтожает доказательства и освобождает преступника. Posted by Borys Filatov on 4 листопада 2015 р.

Після оприлюднення скандального повідомлення, нардепи заблокували прокурорів та викликали поліцію. Прокурори намагались покинути приміщення, через що зчинилася бійка. Голінченко заявив, що на нього накинувся нардеп Володимир Парасюк, а злочинних повідомлень він не надсилав.

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Тим часом до Печерського суду продовжують приїжджати наряди правоохоронців. Кореспонденти ТСН слідкують за перебігом подій.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Ввечері адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

Сьогодні в Печерському райсуді Києва заплановані слухання за скаргою адвокатів Корбана на його незаконне утримання під вартою.