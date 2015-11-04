Парасюк звинуватив прокурора у побитті кандидата в мери Павлограда Терехова в Печерському суді

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"У Євгена Терехова, я ще раз кажу, у нього зараз в голові титанова пластина, прокурор вдарив його по цій пластині, людині стало погано. Я був свідком. І прокурор вдарив мене", - підкреслив Парасюк.

Терехову лікарі надали медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд переніс на 5 листопада розгляд скарги адвокатів Корбана щодо його незаконного затримання.

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Це рішення обурило присутніх у суді народних депутатів, які заблокували прокурорів. Вийти із залу суду ті змогли з допомогою правоохоронців.