Парасюк звинуватив прокурора у побитті кандидата в мери Павлограда Терехова в Печерському суді
17:16, 04 листопада 2015Політика
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Нардеп Володимир Парасюк звинувачує одного з прокурорів боку звинувачення у справі затриманого лідера партії УКРОП Геннадія Корбана у побитті кандидата в мери Павлограда, ветерана АТО Євгена Терехова в Печерському райсуді Києва.
Парасюк в залі суду по справі Корбана/ acebook.com/Andriy.Lozovyi
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.
"У Євгена Терехова, я ще раз кажу, у нього зараз в голові титанова пластина, прокурор вдарив його по цій пластині, людині стало погано. Я був свідком. І прокурор вдарив мене", - підкреслив Парасюк.
Терехову лікарі надали медичну допомогу.
Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд переніс на 5 листопада розгляд скарги адвокатів Корбана щодо його незаконного затримання.
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Це рішення обурило присутніх у суді народних депутатів, які заблокували прокурорів. Вийти із залу суду ті змогли з допомогою правоохоронців.
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