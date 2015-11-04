Корбан заявляє, що повідомлення про підозру йому ніхто не вручав
Лідер партії "УКРОП" Геннадій Корбан заявляє, що досі йому ніхто не вручив повідомлення про підозру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у приміщенні Печерського райсуду, куди його щойно було доставлено.
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"Мені нічого не вручали. Ніяких документів. Зі мною намагались провести незаконно слідчі дії у будівлі СБУ. Запросили у якості понятих двох працівників СБУ і змусили їх розписатись в якихсь документах. Я навіть не знаю в яких. Це було вчора. До цього мене викрали прямо з дому в суботу, і досі мені нічого не вручили. Мене тримають у камері. До цих пір порушуються мої права", - заявив Корбан.
Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд переніс на 5 листопада розгляд скарги адвокатів Корбана щодо його незаконного затримання.
Водночас це рішення обурило присутніх в суді народних депутатів, які заблокували прокурорів. Вийти із зали суду ті змогли за допомогою правоохоронців.
Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.
2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.
Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.
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У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).
Ввечері того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.