Корбан заявляє, що повідомлення про підозру йому ніхто не вручав

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у приміщенні Печерського райсуду, куди його щойно було доставлено.

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"Мені нічого не вручали. Ніяких документів. Зі мною намагались провести незаконно слідчі дії у будівлі СБУ. Запросили у якості понятих двох працівників СБУ і змусили їх розписатись в якихсь документах. Я навіть не знаю в яких. Це було вчора. До цього мене викрали прямо з дому в суботу, і досі мені нічого не вручили. Мене тримають у камері. До цих пір порушуються мої права", - заявив Корбан.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд переніс на 5 листопада розгляд скарги адвокатів Корбана щодо його незаконного затримання.

Водночас це рішення обурило присутніх в суді народних депутатів, які заблокували прокурорів. Вийти із зали суду ті змогли за допомогою правоохоронців.

Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

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У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві, і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду).

Ввечері того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.