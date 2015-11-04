Слідчі забороняють доставити Корбана в суд - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Корбана Андрій Богдан.

"Це засідання, згідно з законом, обов'язково має відбутися. На засідання мають доставити затриманого. Слідчий Генеральної прокуратури здійснює злочин, оскільки забороняє працівникам слідчого ізолятора доставляти затриманого на засідання суду", - підкреслив адвокат.

Читайте такожІз команди захисту Корбана відкликали безоплатного адвоката Шевчука

Водночас захисник заявив, що слідчий взагалі не спілкується з адвокатами Корбана, нічого не говорить і не дає жодного документа. Богдан відзначив, що не знає, у якому вигляді існує заборона на доставлення Корбана на судове засідання. "Нам сказали працівники слідчого ізолятора, що слідчого немає і заявки на доставку в суд немає", - зазначив адвокат.

При цьому він повідомив, що офіційно нова підозра Корбану не пред'являлася. "Термін на пред'явлення такої підозри вже закінчився, і стаття Кримінального процесуального кодексу говорить прямо: якщо протягом 24 годин з моменту затримання не була пред'явлена підозра, то затриманого негайно слід звільнити", - наголосив Богдан.

Читайте такожІзраїльські родичі Корбана вимагають знайти винних у затриманні політика

Таким чином, заявив він, Корбана сьогодні повинні були вже звільнити після вчорашнього повторного затримання в Чернігові. За його словами, Корбана мали відпустити о 8:42.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Його доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

Читайте такожГеннадій Корбан з ізолятора подякував громадянам та ЗМІ за підтримку

Однак 3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати від конвоїрів звільнити лідера УКРОПу, оскільки о 8:40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ізолятор СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі того ж дня поінформували, що Корбан перебуває у Києві і з ним проводяться процесуальні дії, однак не сказали, де саме. Також у відомстві заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Ввечері адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

Сьогодні в Печерському райсуді Києва заплановані слухання за скаргою адвокатів Корбана на його незаконне утримання під вартою.