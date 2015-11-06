Адвокати Корбана заявили, що 17 народних депутатів готові взяти підзахисного на поруки

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням про залучення до матеріалів справи зобов'язання народних депутатів України про особисті поруки звернулася до суду адвокат Оксана Томчук.

Адвокат зазначила, що ці документи засвідчені печаткою апарату Верховної Ради. Вона сказала, що хоче залучити зобов'язання про взяття Корбана на поруки від таких народних депутатів як Семен Семенченко, Борис Філатов, Тарас Батенко, Олександр Шевченко, Віталій Купрій, Валентин Дідич, Ігор Луценко, Андрій Левус, Андрій Денисенко, Єгор Соболєв, Володимир Парасюк, Олег Осуховський, Михайло Головко та від інших депутатів.

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"Усі ці документи належним чином оформлені, і відповідними печатками установи, де працюють ці люди. Засвідчені апаратом Верховної Ради", - сказала Томчук.

Слідчий суддя Лариса Цокол, ознайомлюючись з наданими документами, зазначила, що "слідчому судді надано 17 особистих порук від імені народних депутатів".

"Слідчий суддя ухвалив долучити до матеріалів справи особисті поруки", - заявила Цокол.