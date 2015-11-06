Захист Корбана наполягає, що клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу не може бути розглянутим

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на початку нічного засідання, слідчий прокуратури наполягав, що у клопотанні прокуратури йдеться про обрання Корбану міри запобіжного заходу без визначення розміру застави.

У цьому зв'язку, сторона захисту звернулася до суду з клопотанням щодо необхідності розгляду законості затримання Корбана.

Адвокат Оксана Томчук наголосила, що клопотання прокуратури про обрання міри запобіжного заходу Корбану не може розглядатися.

Читайте такожКорбан про своє затримання: Такого свавілля країна не знала навіть за часів Януковича

"Я вважаю, що клопотання не може розглядатися, і в принципі підлягає поверненню, і особа підлягає негайному звільненню... Письмове повідомлення про підозру вручається затриманій особі не пізніше 24-х годин з моменту його затримання. У разі, якщо особі не вручено повідомлення про підозру після 24-х годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню", - завила Томчук.

Вона повідомила слідчому судді, що першим, що перевірила сторона захисту після отримання для ознайомлення матеріалів справи, так це наявність підозри, яка повинна була бути вручена підзахисному. "Я прошу вас ознайомитися з аркушем 202 та 242, де містяться начебто дві підозри", - сказала адвокат.

У зв'язку з цим вона пояснила, що підозра була складена після першого затримання 31 жовтня, але в матеріалах провадження відсутнє повідомлення про підозру.

Читайте такожПечерський суд відмовив прокуратурі проводити засідання у справі Корбана у закритому режимі

"Якщо суд дослідить це повідомлення про підозру, то суд побачить відсутність будь-якої інформації про факт вручення повідомлення про підозру нашому підзахисному. Даний документ не містить жодних відміток стосовно того, що наш підзахисний був ознайомлений з його змістом", - сказала Томчук.

Адвокат заявила, що після повторного затримання, було складено повідомлення про нову підозру від 4 листопада. В справі це 261 аркуш. "Даний документ так само, не містить жодних відміток про те, що цей документ оголошувався, вручався або в якийсь інший спосіб доводився до нашого підзахисного", - наголосила Томчук.

Читайте такожАдвокат заявила, що слідчі досі не пояснили причину повторного затримання Корбана

Своєю чергою, суддя Лариса Цокол заявила, що "слідчий суддя на місці ухвалив визнати клопотання захисників передчасним, і таким, що потребує вирішення у нарадчій кімнаті за результатами розгляду поданих клопотань, і заяв згідно статті 206 КПК України", - сказала суддя Цокол.