Будинок адвоката "діамантового прокурора" закидали гранатами, загинув собака - журналіст

Про це вона проінформувала на своїй сторінці у Facebook.

"Поки всі жують попкорн, спостерігаючи за Радою, у справі діамантових прокурорів - треш і угар. Сьогодні адвокату Володимира Шапакіна кинули дві гранати в будинок. Він ледве вцілів, собаку розірвало", - написала вона.

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За словами журналістки, адвокат, що мав дати свідчення проти іншого "діамантового прокурора" Олексія Корнійця, заляканий.

"У адвоката - лише ця справа, "діамантова". У чому сіль: Шапакін був у співробітництві зі слідством і чи дав, чи мав дати свідчення проти Олексія Корнійця. Адвокат природньо дико заляканий. Чи зрушить тепер справа з мертвої точки - неясно", - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, Корнієць і Шапакін були затримані в результаті спільної спецоперації Генпрокуратури і СБУ 5 липня. За даними прес-центру СБУ, у затриманих було вилучено близько 500 тисяч доларів і коштовності. "Встановлено, що вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3150 тисяч гривень", - заявили в СБУ.

Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу ("отримання хабара").

Генпрокуратура планує в листопаді направити до суду кримінальні провадження за обвинуваченням Шапакіна та Корнійця.