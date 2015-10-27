Касько: ГПУ в листопаді направить до суду кримінальні справи "діамантових" прокурорів

Про це сьогодні, відповідаючи на запитання членів парламентського комітету з протидії та запобігання корупції, заявив заступник генерального прокурора Віталій Касько.

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Кримінальні провадження відносно Корнійця і Шапакіна розслідуються за постановою слідчого про продовження до 4 місяців, тобто листопада. Оскільки виявлено у Корнійця нові епізоди злочинів, а Шапакіну буде висунуто найближчим часом підозра в нових епізодах, то слідчий буде визначати, чи продовжувати термін розслідування кримінального провадження, чи виділити в окреме провадження... ми плануємо в листопаді це кримінальне провадження (за першими епізодами обвинувачень - УНІАН) направити до суду, але це рішення слідчого і процесуального керівника (останнім є заступник генпрокурора - прокурор Одеської області Давид Сакварелідзе - УНІАН)", - сказав Віталій Касько.

Як повідомляв УНІАН, Корнійця і Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня. За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько $500 тис. та коштовності. "Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн", - заявили в СБУ.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $400 тис., а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексц ("одержання хабара").