Гройсман закликає депутатів 10 листопада ухвалити рішення про вибори у Маріуполі та Красноармійську

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР України.

"Кожен громадянин України має святе право - право вибору, і дуже важливо, щоб влада була здатна забезпечити право вибору демократично, відкрито і без будь-яких перешкод", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що його позиція полягає в тому, що вибори мають бути призначені якомога швидше.

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Гройсман зазначив, що питання про призначення дати місцевих виборів у тих населених пунктах Донбасу, де вони не відбулися 25 жовтня, зокрема, і в Маріуполі, має бути розглянуто Верховною Радою.

"Я буду закликати колег підтримати проведення виборів до місцевих органів влади у цих містах. Це питання стоїть на вівторок у порядку денному. Я вважаю, що ніхто не має права забирати у людей можливість або право голосувати за свою владу, особливо місцеву", - сказав він.

За словами керівника парламенту, зареєстровано один законопроект і одна постанова з цього питання. "Під час підготовки до голосування подивимося, які будуть висновки комітету, які будуть думки депутатів", - сказав він і додав, що найголовніше - щоб технічно можливо було організувати вибори на цій території, і водночас, якомога раніше.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську. Територіальні виборчі комісії цих міст відмовились передавати дільничним виборчим комісіям бюлетені, надруковані "Приазовським робочим", через пошкодження, а також помилки в них. Відповідно, виборці Маріуполя та Красноармійська не змогли взяти участь у місцевих виборах.

6 листопада голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський заявив, що якщо Верховна Рада ухвалить закон про вибори у Маріуполі та Красноармійську у вівторок, 10 листопада, це дасть змогу провести там голосування 15 листопада.

"Ми сподівались на те, що цього тижня ВР зможе ухвалити закон, який дозволить провести вибори депутатів Маріупольської та Красноармійської міських рад та голів 15 листопада. На жаль, цього не сталось… За нашою інформацією, відповідне питання може бути розглянуте ВР у вівторок. Якщо відповідний закон буде ухвалено у вівторок і він буде оприлюднений в середу, набере чинності, то ЦВК встигне надрукувати необхідну кількість бюлетенів для усіх відповідних виборів", - наголосив він.