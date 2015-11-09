ЄС відклав ключове засідання з визначення долі безвізового режиму для України

Про це "ЄвроПравді" повідомили джерела в дипломатичному корпусі. Один зі співрозмовників уточнив, що відстрочка відбулася за ініціативи Євросоюзу. У той же час, вона вигідна насамперед Україні, оскільки дає Києву дещо більше часу для виконання умов щодо лібералізації візового режиму з ЄС, відзначає видання.

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Зокрема, це означає, що закони, які будуть прийняті Верховною Радою протягом цього пленарного тижня, також будуть враховані як успішне виконання Україною своїх зобов'язань. Нова дата зустрічі старших посадових осіб України та ЄС у питаннях безвізового діалогу поки не оприлюднюється.

Як повідомляло видання, у вівторок 10 листопада в Брюсселі повинна була відбутися закрита зустріч українських і європейських дипломатів, на якій планувалося прийняти принципове рішення про те, чи оголосить ЄС в грудні про готовність України до скасування віз. Але через провал "безвізового дня" 5 листопада шанси України на успіх на цій зустрічі різко впали.