ЄС відклав ключове засідання з визначення долі безвізового режиму для України
Єврокомісія та Україна домовилися про скасування засідання на рівні високих посадових осіб, присвяченого лібералізації візового режиму, яке було заплановано на 10 листопада.
Про це "ЄвроПравді" повідомили джерела в дипломатичному корпусі. Один зі співрозмовників уточнив, що відстрочка відбулася за ініціативи Євросоюзу. У той же час, вона вигідна насамперед Україні, оскільки дає Києву дещо більше часу для виконання умов щодо лібералізації візового режиму з ЄС, відзначає видання.
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Зокрема, це означає, що закони, які будуть прийняті Верховною Радою протягом цього пленарного тижня, також будуть враховані як успішне виконання Україною своїх зобов'язань. Нова дата зустрічі старших посадових осіб України та ЄС у питаннях безвізового діалогу поки не оприлюднюється.
Як повідомляло видання, у вівторок 10 листопада в Брюсселі повинна була відбутися закрита зустріч українських і європейських дипломатів, на якій планувалося прийняти принципове рішення про те, чи оголосить ЄС в грудні про готовність України до скасування віз. Але через провал "безвізового дня" 5 листопада шанси України на успіх на цій зустрічі різко впали.