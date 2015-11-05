Євродепутат: Наступний тиждень – найостанніший шанс для ухвалення безвізового пакету

Про це заявив депутат європейського парламенту Пятрас Ауштрявичюс, що очолює групу дружби з Україною в ЄП, передає Європейська правда.

"Цей день у Раді був дуже неуспішним. Новини дуже погані та розчаровуючі", - заявив він, додавши, що Україна може втратити перспективи скасування візового режиму саме через дії ВР.

За його словами, проблеми не лише в тому, що Рада провалила ухвалення низки законопроектів, але також погіршила деякі документі, підготовлені до ухвалення.

"Нам потрібні не лише назви законів. Потрібна суть законів. А низка законів, в тому числі про конфіскацію активів, після опрацювання у ВР стали гіршими. І якщо такі закони ухвалити, це не буде зараховане Євросоюзом. Якщо депутати і далі гратимуть у політику замість того, щоби ухвалити обдумане рішення, Україна програє", - важає депутат ЄП.

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Він також заявив, що проурядова коаліція, на його думку, має терміново зібратися і домовитися про ухвалення необхідних законів.

"Закон про повернення активів – дуже потрібний, це першочергова вимога. Також в цьому списку – трудовий кодекс та спецконфіскація. Часу дуже мало. Насправді, навіть кінець жовтня в Брюсселі називали надто пізнім терміном", - сказав він.

"Мабуть, наступний тиждень – це найостанніший шанс, щоби встигнути (на ухвалення рішення Єврокомісією) цього року", - заявив Ауштрявичюс.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада закрила вечірнє засідання, розгляд всіх законопроектів, необхідних для виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС перенесено на вівторок, 10 листопада.