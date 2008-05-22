МЗС РФ заборонив в'їзд до Росії деяким українським політикам

Міністерство закордонних справ Росії запровадило обмеження на в`їзд до Росії стосовно ряду українських політиків.

Як повідомляється на офіційному сайті російського зовнішньополітичного відомства, таке рішення було прийняте у зв`язку з прийняттям владою України рішення про заборону меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ на в`їзд на територію України.

«МЗС Росії інформує, що російська сторона змушена прийняти рішення про адекватні заходи стосовно тих українських політиків, які своїми діями і висловами завдають шкоди Російській Федерації», - йдеться в повідомленні.

У той же час у ньому не вказуються прізвища людей, в`їзд на територію Росії яким буде обмежений.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України 12 травня заборонила меру Москви Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд в Україну через його вислови щодо Севастополя.

11 травня в Севастополі на урочистостях з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту РФ Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання державної приналежності Севастополя «залишилося невирішеним», і Росія це питання вирішуватиме на користь свого «державного права».