Штайнмайєр розповів, коли набуде чинності закон про особливий статус Донбасу

Про це заявив в столиці ФРН міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр на конференції, присвяченій питанням зовнішньої політики, передає ТАСС.

Читайте такожШтайнмайєр слідом за Лавровим заявив про неможливість виконати Мінські угоди до кінця року

За його словами, в Парижі "нормандська четвірка" досягла домовленості, що "в день виборів на сході України закон про особливий статус набуде чинності на попередній основі". Якщо спостерігачі ОБСЄ підтвердять, що голосування було проведено належним чином, закон набуде чинності на постійній основі", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі заявив, зокрема, що всі її учасники наголосили на неприпустимості проведення фейкових виборів 18 жовтня і 1 листопада і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

Читайте такожВіце-канцлер ФРН заявив, що виступає лише за поетапне скасування санкцій щодо Росії

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".

Олланд також додав, що в рамках зустрічі обговорювалося питання амністії, яка "повинна статися разом з виборами". "Це означає, що імунітет повинен бути наданий і гарантований всім кандидатам під час передвиборчого періоду", - сказав президент Франції.