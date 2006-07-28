Депутати працюватимуть поки не сформують уряд
10:16, 28 липня 2006Політика
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Розпочалося ранкове засідання ВР
Верховна Рада України вирішила подовжити роботу першої сесії до формування нового Кабінету Міністрів України.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосувало 245 з 305 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Згідно з документом, першу сесію ВР продовжено на період до сформування нового складу Кабміну, її буде завершено у день початку роботи новосформованого Кабміну. При цьому порядок денний пленарних засідань парламенту впродовж чергового дня визначатиметься протягом зазначеного періоду на вечірньому пленарному засіданні ВР, що передує відповідному черговому пленарному засіданню.
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