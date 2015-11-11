РНБО сьогодні розгляне оборонний бюджет країни - джерело

Рада національної безпеки і оборони України сьогодні проведе засідання для розгляду оборонного бюджету країни.

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