РНБО сьогодні розгляне оборонний бюджет країни - джерело

10:43, 11 листопада 2015
Політика
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Рада національної безпеки і оборони України сьогодні проведе засідання для розгляду оборонного бюджету країни.

фото: УНИАН

Про це УНІАН повідомило джерело з РНБО.

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"У нас сьогодні планове засідання РНБО з питань оборонного бюджету", - зазначило джерело.

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