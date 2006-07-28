Круглий стіл відбудеться після остаточного узгодження тексту Універсала

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, продовження засідання загальнонаціонального круглого столу під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться тільки після узгодження всіх позицій Універсалу національної єдності.

За попередніми планами, продовження засідання круглого столу можливе о другій половині дня, не раніше 14.00. Точний час початку засідання прес-служба Президента України повідомить не раніше 13.00.

Як тільки стане відомий точний час продовження засідання круглого столу, прес-служба Президента оголосить формат роботи ЗМІ та умови акредитації.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, щоб в Універсалі національної єдності були чітко вказано незмінні принципи внутрішнього і зовнішнього курсу держави.

Про це УНІАН повідомили в Офіційному інтернет-представництві Президента України.

У представництві повідомили, що сьогодні з 10:30 у Секретаріаті Президента триває засідання робочої групи, яка працює над узгодженням тексту Універсалу національної єдності.

Робоча група складається з народних депутатів та представників Секретаріату Президента. До неї увійшли: Микола АЗАРОВ (Партія регіонів), Олена ЛУКАШ (Партія регіонів), Петро ПОРОШЕНКО («Наша Україна»), Роман ЗВАРИЧ («Наша Україна»), Ярослав МЕНДУСЬ (Соціалістична партія), Василь ЦУШКО (Соціалістична партія), Леонід ГРАЧ (Комуністична партія), а також перший заступник глави Секретаріату Іван ВАСЮНИК, радники Президента Микола ПОЛУДЬОННИЙ, Ігор КОЛІУШКО, керівник Головної державно-правової служби Жанна ДОКТОРОВА.