Кандидати в мери Черкас побилися в приміщенні телекомпанії

16:04, 14 листопада 2015
Політика
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У Черкасах напередодні ввечері побилися кандидати на посаду міського голови - чинний мер Черкас Сергій Одарич і керівник обласної організації ВО "Батьківщина" Анатолій Бондаренко.

Одарич та Бондаренко побилися в приміщенні обласної телерадіокомпанії / provce.ck.ua

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Одарича, інцидент стався в приміщенні Черкаської обласної державної телерадіокомпанії "Рось". За словами Одарича, після прямого ефіру при виході зі студії його зустрів Бондаренко з трьома однопартійцями. За словами мера, Бондаренко вдарив його в обличчя і розбив окуляри. Одарич викликав міліцію.

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У той же час прес-служба Черкаської облорганізації "Батьківщини" оприлюднила альтернативну версію події. За цією версією, інцидент стався в коридорі телекомпанії "Рось", де кандидат Бондаренко чекав виступу в прямому ефірі. В цей час зі студії в супроводі охорони вийшов Одарич. Охоронці раптово накинулися з кулаками на Бондаренко. Один з них почав розмахувати пістолетом.

Як розповіли кореспонденту УНІАН журналісти ОДТРК "Рось", які стали свідками бійки, кандидат на посаду мера Черкас Бондаренко прийшов у студію на прямий ефір з групою своїх однодумців. Перед цим в студії був чинний мер Одарич. Коли останній виходив зі студії, однодумці опонента Одарича влаштували бійку. Вони розбили меру Черкас окуляри, кілька разів вдарили його по голові.

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