Порошенко заявив про зростання терористичної загрози в Україні після атак у Парижі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після голосування у другому турі мера столиці на виборчий дільниці у Києві.

"У нас зараз з'явилися нові загрози, оскільки після жахливої атаки в Парижі ми отримали інформацію про можливі зв'язки ісламських терористів з тими, хто перебуває в Україні. І вчора мною були віддані абсолютно чіткі накази щодо відпрацювання ризиків, загроз і співпраці з нашими іноземними партнерами для захисту миру і спокою в Україні ", - сказав Порошенко.

Президент нагадав, що мінімум два тижні в Україні триватиме посилений режим безпеки.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив про загрозу терактів у великих містах України.