На виборах у Львові переміг чинний мер Садовий

У Львові за результатами опрацювання 98% протоколів у другому турі переміг чинний мер Андрій Садовий.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький.

За опублікованими даними попередніх результатів виборів міського голови, за чинного мера Андрія Садового проголосувало 138 246 виборців (61,1%), а за Руслана Кошулинського – 83 565 виборців (36,9%).

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При цьому 2% бюлетенів визнано недійсними. У Львові явка у другому турі виборів склала 39%.

Остаточні результати другого туру міська виборча комісія має намір оприлюднити сьогодні, 16 листопада, ввечері.

У другому турі виборів міського голови Львова змагалися чинний мер Андрій Садовий від партії «Об‘єднання «Самопоміч», якого у першому турі підтримали 49,16% жителів міста, та екс-віце-спікер парламенту, військовослужбовець Збройних сил України Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»), який у першому турі набрав 12,25% голосів виборців.

Нагадаємо, що за даними екзит-полів, перемагає Садовий. Загалом, у місті Львові 305 виборчих дільниць (приблизно 595 тис. виборців).