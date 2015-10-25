У Львові КВУ зафіксував агітацію в день виборів з боку чинного мера
12:48, 25 жовтня 2015Політика
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У Львові Комітет виборців України зафіксував в день виборів агітацію з боку чинного міського голови Андрія Садового.
Андрій Садовий / УНІАН
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Комітет виборців України - Львів, сьогодні, 25 жовтня, з 8:10 по 8:40 Садовий в ефірі Львівського радіо розповідав про свої здобутки на посаді міського голови.
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У день виборів заборонена будь-яка агітація.
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