У Львові КВУ зафіксував агітацію в день виборів з боку чинного мера

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Комітет виборців України - Львів, сьогодні, 25 жовтня, з 8:10 по 8:40 Садовий в ефірі Львівського радіо розповідав про свої здобутки на посаді міського голови.

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У день виборів заборонена будь-яка агітація.