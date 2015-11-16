УКРОП заявляє про фальсификації на виборах у Кривому Розі

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» підтримує демократичні сили в боротьбі проти фальсифікації виборів у Кривому Розі.

Дії тамтешньої виборчої комісії, яка поспіхом, без урахування численних скарг на порушення під час підрахунку голосів, оголосила переможцем кандидата від «Опозиційного блоку» Юрія Вілкула, є неприпустимими та протизаконними.

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Як повідомив керівник Криворізької міської організації УКРОП Микола Колесник, фальсифікації відбувалися під прикриттям «тітушок»: «Не прийняли жодної скарги, жодного акту, побили рекорд швидкості з підрахунку та оголошення результатів. Вкинули близько 4500 «лівих» бюлетенів, безглуздо і нахабно».

Що це, як не свідчення відчайдушних спроб клану Вілкулів, який підкосила втрата Дніпропетровська, втримати у своїх руках Кривий Ріг?

В УКРОПі підкреслили, що результати другого туру продемонстрували, що Кривий Ріг виступає проти продовження безроздільного панування династії Вілкулів, що містяни – за зміни і реформи. Міф про прокремлівськи налаштоване населення міста зруйновано. Тому сьогодні УКРОП спрямовує всі сили на встановлення справжніх результатів виборів.

«Працюють юристи, приїжджають нардепи, є заяви в міліцію. Робитимемо все можливе для того, щоб демократичний вибір криворіжців не вкрали. Кілька сотень сфальшованих папірців – це сором Вілкула: така «перемога» гірша за будь-яку поразку», – зазначив «укропівець» Колесник.

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УКРОП разом з іншими силами демократичного спрямування закликає Юрія Вілкула наслідувати приклад його миколаївського колеги по партії та добровільно визнати свою поразку. Тим самим він зможе відділити себе від фальсифікацій, які будуть доведені і за які настане неминуче покарання.

УКРОП приєднується до прес-конференції демократичних сил за участю кандидата на посаду міського голови від «Самопомочі» Юрія Милобога, яка відбудеться сьогодні в конференц-залі готелю «Дружба» (м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 12) о 14.00.