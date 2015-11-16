Результати виборів мера у Кривому Розі можуть бути оскаржені - Опора

Таку думку вона висловила на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відрив між кандидатами за результатами повторного голосування всього лише 600 голосів. У разі, якщо буде відбуватися оскарження тих чи інших рішень або протоколів дільничних виборчих комісій, цей результат може бути змінено», - сказала Айвазовська.

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У той же час вона нагадала, що оскарження не може відбуватися на основі політичного бажання кандидата, який програв. Для цього повинна бути сильна доказова база щодо виявлених порушень, у зв'язку з якими виникла підозра щодо внесення недостовірних відомостей у протокол підсумкового підрахунку дільничних виборчих комісій. «Зрозуміло, що такий маленький відрив є підставою для того, щоб боротися і сумніватися, але якщо нічого представити в суді, досить важко сьогодні визнати, що такий результат сфальсифікований», - зазначила Айвазовська.

Нагадаємо, прес-служба партії «Самопоміч» заявляла, що їхній представник Юрій Милобог перемагає на виборах мера Кривого Рогу. У той же час депутат Верховної Ради від «Опозиційного блоку» Сергій Льовочкін стверджував, що у другому турі виборів міського голови Кривого Рогу переміг представник його політичної сили Юрій Вілкул.