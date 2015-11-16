Мером Павлограда обрано кандидата "Опоблоку" Вершину

Як передають "События Днепропетровска", результати другого туру виборів мера Павлограда 16 листопада озвучила журналістам голова міської виборчої комісії Любов Комендант.

За даними міськвиборчкому, за Вершину віддали свої голоси 21 078 (59,69%) виборців, за кандидата від партії УКРОП Євгена Тєрєхова – 14 237 (40,31%).

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Таким чином, міським головою Павлограда обрано Вершину.

За словами голови комісії, голосування і процедура підрахунку голосів пройшли без порушень – жодна з дільничних комісій не отримала відповідних скарг. Явка виборців у другому турі склала 41%, або 36840 осіб.

Вершина заявив, що своїми першими кроками на посаді мера він бачить оновлення кадрового складу міськвиконкому.

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У свою чергу Тєрєхов визнав свою поразку і подякував своїм виборцям.

"Ми програли бій, але не війну! Тому продовжуємо працювати так, як у період передвиборчої кампанії... Я засмучений, але щасливий", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, за підсумками першого туру за Вершину проголосувало 14 130 виборців (35,56%), за Тєрєхова - 7 341 виборець (18,47%).