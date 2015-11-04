ЦВК оприлюднила підсумки першого туру в Павлограді

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, за Вершину проголосувало 14130 виборців (35,56%), за Тєрєхова - 7341 виборець (18,47%).

У свою чергу кандидат від Радикальної партії Іскендер Іскендеров отримав підтримку 5198, або 13,08% виборців, а чинний мер Іван Метелиця ("Відродження") - 4427, або 11,14% голосів.

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Самовисуванець Микола Житник отримав результат в 7,74% (3077 голосів), представник "Блоку Петра Порошенка "Солідарність" Володимир Тихонов - 5,97% (2371 голос), а інші кандидати набрали менше 3%.

Вього у виборах мера Павлограда взяло участь 11 кандидатів. При цьому дані щодо Вершини та Тєрєхова на сайті ЦВК відсутні.

Другий тур виборів мера має відбутися 15 листопада.

Нагадаємо, що ситуація з другим туром у Павлограді обернулася гучним скандалом.

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27 жовтня 9 членів ЦВК підтримали рішення, що роз'яснює, що якщо на момент проведення виборів в місті кількість виборців у списках становила менше 90 тисяч, то другий тур виборів мера проводитися не повинен.

На думку Комітету виборців України, ЦВК грубо порушив закон "Про місцеві вибори", скасувавши тим самим другий тур мера Павлограда, де міськвиборчком в протоколі вказав, що в місті вже менше 90 тис. виборців.

Як заявив кандидат від УКРОПу, "на 30 вересня в Павлограді було виборців 92 856 осіб, у день виборів було 90 255, і вже після виборів на наступний день виявилося, що у нас 89 850 осіб".

29 жовтня Київський апеляційний адміністративний суд за скаргою Тєрєхова визнав протиправною постанову ЦВК про скасування другого туру виборів мера Павлограда. ЦВК оскаржив це рішення, однак Вищий адміністративний суд в результаті знову його підтвердив.