Сумчани переобрали мером Лисенка

Як передає кореспондент УНІАН, такі попередні результати голосування оголосила голова Сумської міської виборчої комісії Світлана Ревякіна.

За її словами, за Лисенка віддали свої голоси більше 49,75 тисячі виборців (69,93%), за кандидата від партії "Воля народу" Анатолія Єпіфанова - майже 21,4 тисячі сумчан (30,07%).

За інформацією голови ДВК, явка виборців на голосування в Сумах 15 листопада не перевищила 30%.

Нагадаємо, за результатами першого туру Лисенко набрав 45,67% (43664 голоси), а Єпіфанов - 13,56% (12970 голосів).