Сумчани переобрали мером Лисенка
15:51, 16 листопада 2015Політика
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У Сумах за результатами обробки 100% протоколів у другому турі перемагає чинний міський голова, керівник обласної організації ВО "Батьківщина" Олександр Лисенко.
Лисенка знову обрано мером Сум / sumy.ua
Як передає кореспондент УНІАН, такі попередні результати голосування оголосила голова Сумської міської виборчої комісії Світлана Ревякіна.
За її словами, за Лисенка віддали свої голоси більше 49,75 тисячі виборців (69,93%), за кандидата від партії "Воля народу" Анатолія Єпіфанова - майже 21,4 тисячі сумчан (30,07%).
За інформацією голови ДВК, явка виборців на голосування в Сумах 15 листопада не перевищила 30%.
Нагадаємо, за результатами першого туру Лисенко набрав 45,67% (43664 голоси), а Єпіфанов - 13,56% (12970 голосів).
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