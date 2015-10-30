У Сумах у другий тур вийшли Лисенко і Єпіфанов

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Так, чинний мер та кандидат від ВО "Батьківщина" Олександр Лисенко набрав 45,67% (43664 голоси), а його найближчий конкурент - кандидат від партії "Воля народу" Анатолій Єпіфанов - 13,56% (12970 голосів). Єпіфанов на початку 1990-х очолював спочатку Сумську міську, а потім Сумську обласну ради, з 1996 року був ректором Української академії банківської справи.

Крім того, кандидат від партії "За Україну!" Андрій Крамченков отримав результат в 7,71% (7374 голоси), а Дмитро Лантушенко (БПП "Солідарність") - 7,48% (7151 голос).

Інші кандидати отримали значно менше голосів - менше 4,5%.

Всього на посаду мера Сум балотувалося 14 кандидатів.