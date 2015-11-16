81-річний П'єр Рішар зібрався до Криму
17:11, 16 листопада 2015Політика
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Французький актор і режисер П'єр Рішар приїде в лютому в Крим зі своїм спектаклем.
REUTERS
Про це повідомила в понеділок журналістам місцевий "міністр культури" Аріна Новосельська, передає ТАСС.
"Я вела переговори з нашими промоутерами, які його хочуть привезти. Він дійсно збирається. Дай Бог, щоб йому дозволило здоров'я, він вже чоловік не молодий. Ми його дуже чекаємо. Візит відбудеться, орієнтовно, в лютому", - сказала Новосельська.
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Як повідомляв УНІАН, лідер американської рок-групи Limp Bizkit Фред Дерст написав окупаційній "владі" Криму лист, в якому заявив, що якби отримав російський паспорт, то міг би жити в Криму через півроку і займатися кінобізнесом.
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