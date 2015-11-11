Російських військових помітили у районах наземних операцій в Сирії (фото, відео)

Відповідні дані оприлюднили активісти команди Conflict Intelligence Team.

Зазначається, що російський військовий Аяс опублікував кілька фотографій, на яких видно місця, якими він їде в Сирії. З цих знімків вдалося встановити, що військовослужбовці РФ перебувають за понад 100 кілометрів від авіабази Хмеймім.

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Тому важко пояснити перебування Аяса в Хамі з точки зору офіційної позиції російської влади, адже в цьому районі війська Асада ведуть бої з повстанцями.

Враховуючи, що російський військовий служить у мотострілецькій бригаді, а також що артилерійський тягач на базі КамАЗ-6350 раніше фіксувався в Латакії, можна припустити, що Аяс на фотографіях також їде на артилерійському тягачі на базі КамАЗ-6350 (артилерія, що входить до складу мотострілкових військ). Також він фотографується з російським кулеметом "Корд".