Російських військових помітили у районах наземних операцій в Сирії (фото, відео)
Російські військовослужбовці були помічені за межами авіабаз військово-космічних сил РФ на території Сирії.
Відповідні дані оприлюднили активісти команди Conflict Intelligence Team.
Зазначається, що російський військовий Аяс опублікував кілька фотографій, на яких видно місця, якими він їде в Сирії. З цих знімків вдалося встановити, що військовослужбовці РФ перебувають за понад 100 кілометрів від авіабази Хмеймім.
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Тому важко пояснити перебування Аяса в Хамі з точки зору офіційної позиції російської влади, адже в цьому районі війська Асада ведуть бої з повстанцями.
Враховуючи, що російський військовий служить у мотострілецькій бригаді, а також що артилерійський тягач на базі КамАЗ-6350 раніше фіксувався в Латакії, можна припустити, що Аяс на фотографіях також їде на артилерійському тягачі на базі КамАЗ-6350 (артилерія, що входить до складу мотострілкових військ). Також він фотографується з російським кулеметом "Корд".
Також військовий РФ зняв та іншу військову техніку, наприклад, бронеавтомобіль КамАЗ-IVECO "Рись".
Разом із Росією в Сирії знову з'явилася РК 9M79M "Точка". З'явилися повідомлення про її застосування в Ідлібі та Латакії.
One of the rockets that launch from a #Russian warship in Mediterranean, the cities of northern #Syria#PutinAtWarpic.twitter.com/q1AZG6VJSc
— Khaled AL Homsi (@PalmyraPioneer) October 28, 2015
One of the too many #Russia|n missiles that fell on Khan Shaykhun civilians a while ago.. #Idlib#Syriapic.twitter.com/YKCtV1ds98
— Rami (@RamiAlLolah) November 3, 2015
Another OTR-21 Tochka found in #Latakia#Syria via @2Rook14pic.twitter.com/Sa921dU75h
— Abraxas Spa (@AbraxasSpa) November 1, 2015
Part of a #Russia|n Tochka missile found near a біженець camp on the #Syria|n-TK border in Latakia's n - countryside. pic.twitter.com/sxzoZjukPt
— Sakir Khader (@sakirkhader) November 2, 2015
Також є докази постачання Росією ракетної системи залпового вогню БМ-30 "Смерч" і її застосування в провінції Ідліб.
Pic | BM-30 Smerch in #Syriapic.twitter.com/toEOI1yiCK
— Мухамед Al-Qahtani (@muh_Alqahtani) October 6, 2015
Russian BM-30 Smerch artillery rocket found on Taman'a #Idlib. https://t.co/CQFHnRmmFRpic.twitter.com/GfcekI67Wh
— Stork (@NorthernStork) October 11, 2015
Крім того, оприлюднено відео боїв у Латакії, на якому чути російську мову коригувальника.
Активісти наголошують, що Росія в сирійському конфлікті веде гібридну війну, схожу з участю в українському конфлікті.
"Завдаючи бомбових авіаудари, Росія одночасно, як мінімум, поставляє різні ракетні системи залпового вогню і тактичні ракетні системи; поставляє обмундирування, в тій чи іншій формі допомагає в наземних боях, поставляючи «радників», а також здійснюючи артилерійську підтримку і коректування вогню", - підсумували вони.
Крім того, блогери показали карту, на якій зафіксовано перебування солдатів РФ.