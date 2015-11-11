Російських військових помітили у районах наземних операцій в Сирії (фото, відео)

13:00, 11 листопада 2015
Світ
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Російські військовослужбовці були помічені за межами авіабаз військово-космічних сил РФ на території Сирії.

ruslanleviev.livejournal.com

Відповідні дані оприлюднили активісти команди Conflict Intelligence Team.

Зазначається, що російський військовий Аяс опублікував кілька фотографій, на яких видно місця, якими він їде в Сирії. З цих знімків вдалося встановити, що військовослужбовці РФ перебувають за понад 100 кілометрів від авіабази Хмеймім.

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Тому важко пояснити перебування Аяса в Хамі з точки зору офіційної позиції російської влади, адже в цьому районі війська Асада ведуть бої з повстанцями.

Враховуючи, що російський військовий служить у мотострілецькій бригаді, а також що артилерійський тягач на базі КамАЗ-6350 раніше фіксувався в Латакії, можна припустити, що Аяс на фотографіях також їде на артилерійському тягачі на базі КамАЗ-6350 (артилерія, що входить до складу мотострілкових військ). Також він фотографується з російським кулеметом "Корд".

ruslanleviev.livejournal.com
ruslanleviev.livejournal.com

Також військовий РФ зняв та іншу військову техніку, наприклад, бронеавтомобіль КамАЗ-IVECO "Рись".

Разом із Росією в Сирії знову з'явилася РК 9M79M "Точка". З'явилися повідомлення про її застосування в Ідлібі та Латакії.

Також є докази постачання Росією ракетної системи залпового вогню БМ-30 "Смерч" і її застосування в провінції Ідліб.

Крім того, оприлюднено відео боїв у Латакії, на якому чути російську мову коригувальника.

Російську мову можна почути з 4:21 хвилини

Активісти наголошують, що Росія в сирійському конфлікті веде гібридну війну, схожу з участю в українському конфлікті.

"Завдаючи бомбових авіаудари, Росія одночасно, як мінімум, поставляє різні ракетні системи залпового вогню і тактичні ракетні системи; поставляє обмундирування, в тій чи іншій формі допомагає в наземних боях, поставляючи «радників», а також здійснюючи артилерійську підтримку і коректування вогню", - підсумували вони.

Крім того, блогери показали карту, на якій зафіксовано перебування солдатів РФ.

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